В Саранске в ДТП с участием двух иномарок пострадала 40-летняя женщина

В Саранске в результате столкновения двух иномарок пострадала 40-летняя женщина.

ДТП произошло днём 2 июля на улице Титова. По предварительной информации, 40-летняя гражданка, которая находилась за рулем автомобиля марки «Рено», выезжая на главную дорогу, не предоставила преимущество в движении автомобилю марки «Шкода», в результате чего транспортные средства столкнулись.

Пострадала 40-летняя пассажирка «Шкоды». Медицинская помощь была оказана женщине на месте происшествия.

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Источник: гибдд.рф