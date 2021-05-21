В Саранске произошел пожар на рынке

В Саранске пожарные ликвидировали возгорание на рынке.

Вечером 5 июля возгорание произошло на территории рынка «Данко». Пламя повредило пять торговых павильонов на общей площади, составляющей 120 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина происшествия в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru