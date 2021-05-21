В Саранске сотрудники правоохранительных органов обнаружили тайник с оружием и боеприпасами

В Саранске стражи порядка в нежилом дачном доме обнаружили тайник с оружием и боеприпасами со следами коррозии.

Были изъяты и направлены на экспертизу 2 автомата, 4 пистолета, 2 револьвера, 4 обреза охотничьих гладкоствольных ружей, 1 самодельное оружие, составные части винтовки и большое количество патронов различных калибров и наименований.

Сейчас проводятся мероприятия, направленные на установление обстоятельств хранения средств, запрещенных к свободному обороту, и возможного их применения ранее.

По предварительным данным, оружие и боеприпасы принадлежат членам организованного преступного сообщества, действовавшего в Саранске в начале 2000-х годов.

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Источник: 13.мвд.рф