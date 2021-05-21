В Саранске водитель легковушки сбил женщину на пешеходном переходе

В Саранске женщина попала под колёса легкового автомобиля на пешеходном переходе.

ДТП произошло днём 3 июля на территории Пролетарского района города. Возле дома № 10, расположенного по адресу – улица Веселовского, 35-летний мужчина, находившийся за рулем легкового автомобиля марки «Лада-Калина», совершил наезд на 51-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшая доставлялась в одну из больниц Саранска, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф