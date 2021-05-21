Жительница Мордовии пойдет под суд по обвинению в заведомо ложном доносе

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении местной жительницы, которая обвиняется в заведомо ложном доносе.

В апреле нынешнего года 45-летняя жительница села Старые Турдаки Кочкуровского района сообщила в полицию о том, что знакомый избил её, а также угрожал ей убийством.

Стражами порядка было установлено, что та информация, которую сообщила заявительница, не соответствует действительности. Женщина призналась, что решила оклеветать знакомого из-за давних обид.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении сельчанки находятся на рассмотрении суда.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф