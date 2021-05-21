В Саранске в ДТП пострадали четыре человека

В Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадали четыре человека.

Происшествие произошло днём 3 июля на 12-м километре дороги, соединяющей Саранск и Кочкурово, неподалеку от поворота на село Грибоедово. По предварительной информации, 22-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки BMW, совершая обгон, врезался в автомобиль марки Hyundai, который в этот момент начал поворачивать налево.

Пострадали 37-летняя женщина, управлявшая Hyundai, её 59-летний попутчик и два пассажира второй машины, среди которых 22-летний парень и 31-летний мужчина. Госпитализация понадобилась только 31-летнему пострадавшему.

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Источник: гибдд.рф