Житель Ичалковского района обвиняется в незаконном обороте оружия и боеприпасов

В Ичалковском районе суд вынесет приговор в отношении местного жителя, который обвиняется в незаконном обороте оружия и боеприпасов.

В доме 46-летнего жителя посёлка Смольный стражи порядка обнаружили винтовку и около 400 патронов различного калибра, которые, с его слов, в 2010 году он нашел в лесном массиве и оставил себе на хранение. Из гаража, принадлежащего мужчине, правоохранители изъяли охотничье ружье, подаренное ему ранее приятелем, а также карабин, переделанный им же из купленного в магазине около года назад охолощенного ружья.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемого в настоящее время находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф