Житель Саранска пойдет под суд по обвинению в угоне автомобиля

В Саранске суд вынесет приговор в отношении местного жителя, который обвиняется в угоне автомобиля.

В марте нынешнего года 26-летний житель Саранска распивал спиртные напитки в компании своего приятеля и общей знакомой. Попойка проходила в квартире девушки. Товарищ попросил 26-летнего горожанина некоторое время провести в принадлежащем ему автомобиле марки «Шкода», желая уединиться со знакомой. Молодой человек, получив ключи от машины, выполнил просьбу собутыльника, после чего вернулся в квартиру, где продолжилось застолье. В определенный момент приятель парня стал оказывать знаки внимания владелице жилья. Из-за этого молодые люди поссорились. После словесной перепалки 26-летний горожанин выбежал из квартиры, воспользовавшись оставшимся ключами от автомобиля, завел машину, отогнал её на соседнюю улицу, где оставил, желая отомстить товарищу.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении 26-летнего молодого человека находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф