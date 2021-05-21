В Ковылкино легковушка сбила 16-летнюю велосипедистку

В Ковылкино несовершеннолетняя велосипедистка попала под колёса легкового автомобиля.

Происшествие произошло вечером 3 июля. Возле дома № 46, расположенного по адресу – улица Чкалова, 23-летняя девушка, находившаяся за рулем легкового автомобиля марки «Лада-Приора», совершила наезд на 16-летнюю велосипедистку, которая пересекала проезжую часть перед близко движущимся транспортным средством в зоне видимости пешеходного перехода.

Пострадавшая доставлялась в районную больницу, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф