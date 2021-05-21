В Лямбирском районе было возбуждено уголовное дело по факту хранения наркотиков

В Лямбирском районе сотрудниками правоохранительных органов было возбуждено уголовное дело по факту хранения наркотиков.

Неподалеку от села Владимировка стражи порядка при досмотре автомобиля марки «Лада-Гранта» под управлением 36-летнего жителя Лямбирского района обнаружили пакетик с наркотиками массой 2,98 г. В качестве пассажиров в салоне транспортного средства находились два местных жителя 34- и 40-летнего возраста.

Запрещенное вещество было приобретено через интернет-магазин для личного употребления.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф