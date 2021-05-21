В Инсаре в ДТП с участием автомобиля и мотоцикла пострадали два человека

В Инсаре произошло ДТП с участием автомобиля и мотоцикла, в результате которого пострадали два человека.

Происшествие произошло вечером 4 июля на улице Московской. По предварительной информации, 53-летний гражданин, управлявший мотоциклом марки «Урал», совершая левый поворот, не предоставил преимущество в движении автомобилю марки «Рено», в результате чего транспортные средства столкнулись.

Пострадали водитель мотоцикла и его 53-летняя пассажирка. Мужчина и женщина были госпитализированы.

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Источник: гибдд.рф