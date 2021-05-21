Сотрудникам УФСИН РФ по Мордовии вручили дипломы магистров

Директор Саранского филиала Библиотеки информационно-образовательных ресурсов «Умней», член Общественного совета при ФСИН России Александр Сергеенко вручил троим сотрудникам УФСИН РФ по Мордовии дипломы магистров.

Александр Сергеенко пожелал выпускникам состояться в карьере, преодолевать трудности, а также стремиться идти только вперед.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su