Около 195 тысяч жителей Мордовии сделали прививки от коронавируса

В Мордовии порядка 195 тыс. местных жителей сделали прививки от коронавирусной инфекции.

Из указанных граждан повторную вакцинацию прошли почти 147 тыс. человек. Об этом журналисту «Известий Мордовии» сообщил главный внештатный врач-эпидемиолог министерства здравоохранения республики Михаил Чумаков.

Большую роль в проведении вакцинации играют мобильные прививочные пункты. К примеру, в Краснослободском районе вакцинацию от коронавируса прошли уже 5,7 тыс. человек, 50% из них сделали прививки именно в упомянутых пунктах.

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Источник: izvmor.ru