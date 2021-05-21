В Зубово-Полянском районе грузовик сбил велосипедиста

В Зубово-Полянском районе велосипедист попал под колёса грузовика.

ДТП произошло поздним вечером 5 июля на 429-м километре федеральной трассы М-5 «Урал». Грузовой автомобиль марки «Вольво», за рулем которого находился 35-летний мужчина, совершил наезд на 47-летнего велосипедиста, двигавшегося по обочине в попутном направлении.

Пострадавший доставлялся в районную больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф