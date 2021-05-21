В Лямбирском районе в результате ДТП пострадали два человека

В Лямбирском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

Происшествие произошло вечером 6 июля на территории населенного пункта Большая Елховка. На улице Красной 29-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки ВАЗ-21124, совершая обгон, врезался в двигавшийся в попутном направлении автомобиль той же марки, который поворачивал налево.

Пострадали 63-летний водитель второго транспортного средства и его 65-летний попутчик. Мужчины доставлялись в больницу.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Зубово-Полянском районе грузовик сбил велосипедиста.

Источник: гибдд.рф