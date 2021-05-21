В Саранске легковушка сбила женщину

В Саранске женщина попала под колёса легкового автомобиля.

ДТП произошло утром 6 июля на территории Ленинского района города. На улице Ульянова 31-летний мужчина, находившийся за рулем легкового автомобиля марки «Лада-Гранта», совершил наезд на 33-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода.

Пострадавшая была госпитализирована в травматологическое отделение одной из больниц Саранска.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф