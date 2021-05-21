В Саранске насчитывается более 1800 безработных граждан

По данным ГКУ РМ «Центр занятости населения Саранский», численность безработных граждан в Саранске на 1 июля нынешнего года составила 1802 человека.

Уровень регистрируемой безработицы в городе равен 1,1%.

Коэффициент напряженности на рынке труда Саранска составляет 0,5%.

Заявленная работодателями потребность в работниках составила 4601 единицу, из них по рабочим профессиям – 3388 единиц.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru