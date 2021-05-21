В Мордовии началась уборочная кампания

Аграрии Мордовии приступили к уборке зерновых и зернобобовых культур урожая 2021 года.
Хозяйства основательно подготовились к жатве, доставке урожая к месту обработки и хранения.
Склады полностью готовы к приемке и размещению зерна нового урожая.
Первым в уборочную кампанию включилось ООО «Магма ХД» в Чамзинском районе.
В текущем году сельхозтоваропроизводителям республики предстоит убрать зерновые и зернобобовые культуры на площади 480 тыс. га.
По информации пресс-службы правительства Мордовии.
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Источник: e-mordovia.ru