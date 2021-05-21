В Саранске сотрудники МВД и МЧС провели операцию «Маячок»

Сотрудниками Госавтоинспекции МВД по Мордовии совместно с представителями ГУ МЧС РФ по республике 6 июля в Саранске было организовано и проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Маячок».

Указанное мероприятие проводилось в целях профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием автомобилей специального назначения, формирования у водителей навыков дисциплинированного поведения на дорогах, пресечения фактов правонарушений в части непредставления преимущества в движении машинам специальных служб.

В ходе проведения рейдового мероприятия было составлено три административных материала на подобных нарушителей.

Также читайте о том, что в Лямбирском районе в результате ДТП пострадали два человека.

Источник: гибдд.рф