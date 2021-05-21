В Ельниках сгорела заброшенная постройка

В Ельниках произошел пожар, который уничтожил заброшенную постройку.

Поздним вечером 6 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Кирова. Возле дома № 1, расположенного по указанному адресу, загорелась заброшенная постройка. Пламя полностью уничтожило строение на площади, составляющей 12 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного происшествия никто не пострадал.

Причина возгорания заброшенной постройки в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru