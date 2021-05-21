Мордовия получит 500 миллионов рублей на ремонт дорог

Мордовия получит 500 млн рублей из резервного фонда правительства РФ на ремонт дорог.

За счет указанных средств будет приведено в нормативное состояние около 46 километров дорог в районах республики и Саранске.

За счет рассматриваемых средств будут отремонтированы наиболее проблемные объекты дорожного хозяйства республики, по которым поступало большое количество обращений от граждан в адрес временно исполняющего обязанности главы Мордовии Артема Здунова в ходе его рабочих поездок в районы.

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Мордовии.

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Источник: e-mordovia.ru