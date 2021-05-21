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Мордовия получит 500 миллионов рублей на ремонт дорог

Мордовия получит 500 миллионов рублей на ремонт дорог

Мордовия получит 500 млн рублей из резервного фонда правительства РФ на ремонт дорог.

За счет указанных средств будет приведено в нормативное состояние около 46 километров дорог в районах республики и Саранске.

За счет рассматриваемых средств будут отремонтированы наиболее проблемные объекты дорожного хозяйства республики, по которым поступало большое количество обращений от граждан в адрес временно исполняющего обязанности главы Мордовии Артема Здунова в ходе его рабочих поездок в районы.

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Мордовии.

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Источник: e-mordovia.ru