В Мордовии в 2022 году приступят к расчистке рек

В Мордовии в скором времени начнутся работы по расчистке рек.

Работы на участках русла реки Мокша в Ельниковском, Темниковском и Теньгушевском районах начнутся уже в следующем году. Проектная протяженность расчистки составит 19,3 км.

Расчисткой русла реки Инсар в Саранске специалисты займутся в 2023 году. Федеральное финансирование уже предусмотрено в национальном проекте «Экология».

По информации пресс-службы правительства Мордовии.

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Источник: e-mordovia.ru