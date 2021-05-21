Мордовия нуждается в транспорте для патрулирования лесов

В Мордовии 175 государственных лесных инспекторов патрулируют леса на 76 специальных автомобилях.

При этом 60 единиц техники практически исчерпали свой ресурс. На следующий год запланировано пока только 7,3 млн рублей на обновление парка, но региону как минимум нужно 28 автомобилей. Об этом на встрече с министром природных ресурсов и экологии России Александром Козловым сообщил временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов.

Почти вся техника, на которой осуществляется патрулирование лесов в Мордовии, изношена на 80%.

Александр Козлов пообещал поддержать регион в плане обновления техники, проработать вопрос при формировании проекта бюджета на 2022 - 2024 годы.

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Источник: e-mordovia.ru