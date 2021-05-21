В Мордовии начала работать электронная библиотека

У читателей появилась возможность удаленного доступа к оцифрованным печатным изданиям в фондах Республиканской национальной библиотеки им. А. С. Пушкина.

Для этого пользователю достаточно разово получить электронный читательский билет. Данный билет предоставляет своему владельцу доступ к электронному каталогу, размещенному на сайте библиотеки им. А. С. Пушкина РМ, а также к 24 оцифрованным коллекциям.

В настоящее время в распоряжении библиотеки имеется 1655 полнотекстовых электронных документов. По заверениям библиотекарей, электронная база будет постоянно расширяться.

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Источник: e-mordovia.ru