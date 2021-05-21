В Ромодановском районе завершилось строительство сетей высокого давления от газопровода Константиновка - Курилово.

Межпоселковый газопровод позволит организовать газоснабжение всех домовладений с. Козловка.

В мероприятиях, посвященных вводу объекта в эксплуатацию, приняли участие временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов, представители администрации Ромодановского района и жители села.

Артем Здунов поздравил присутствующих с запуском газоснабжения в селе Козловка и поблагодарил руководство «Газпром межрегионгаза» за проделанную работу.

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Источник: e-mordovia.ru