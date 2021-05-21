В Рузаевском районе наладят производство металлической стренги

Глава Рузаевского района Александр Сайгачев провел встречу с инициатором проекта по строительству завода по производству металлической стренги Николаем Калязиным.

Промышленное предприятие начнет функционировать в 2022 году. На первом этапе размер инвестиционных вложений составит около 70 млн рублей. По предварительной информации, будет создано 40 рабочих мест.

Уже прошли переговоры с возможными импортерами оборудования. Были достигнуты предварительные договоренности с поставщиками сырья и рядом крупных покупателей готовой продукции.

По информации «Известий Мордовии».

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Источник: izvmor.ru