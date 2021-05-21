В Саранске прошла благотворительная акция «Подари ребенку радость!»

В Саранске при участии волонтеров состоялась благотворительная акция под названием «Подари ребенку радость!».

В рамках указанной акции сладкие подарки получили 40 ребят из многодетных, малообеспеченных и неполных семей.

В Мордовском музее изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи побывали 40 школьников из Краснослободского района. Для детей была проведена познавательная экскурсия, а после её завершения каждый из них получил сладкий подарок.

В ближайшее время акция будет продолжена. Ожидается, что дети из других районов Мордовии также побывают на экскурсиях, посетят зоопарк и получат сладкие подарки.

По информации «Известий Мордовии».

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Источник: izvmor.ru