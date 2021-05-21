В Мордовии полицейские провели операцию «Быт»

В Мордовии в период с 28 по 30 июня в целях повышения эффективности профилактического воздействия на лиц, допускающих правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений, было проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Быт».

Было проверено более 1600 объектов жилого сектора. Был установлен и поставлен на контроль в Ичалковском районе один притон для потребления спиртосодержащей продукции.

За время проведения мероприятия в органах внутренних дел республики было поставлено на профилактический учет 41 лицо. Стражи порядка выявили 20 преступлений, по которым возбуждено 9 уголовных дел. Было выявлено и задокументировано 148 административных правонарушений, в том числе, за нанесение побоев, мелкое хулиганство, распитие и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения, в сфере реализации алкогольной продукции и незаконного оборота наркотиков, а также за неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию.

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Источник: 13.мвд.рф