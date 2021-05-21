В Теньгушевском районе в результате пожара пострадал мужчина

В Теньгушевском районе произошел пожар, в результате которого пострадал мужчина.

Вечером 6 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Барашево. На улице Лесной загорелась летняя кухня. Затем пламя охватило забор, после чего перекинулось на автомобиль марки «Тойота», который в итоге был полностью уничтожен, и жилой дом.

Пострадал владелец летней кухни, который пытался самостоятельно ликвидировать возгорание. Мужчина получил ожоги лица и рук. Госпитализация гражданину не понадобилась.

Жилой дом пожарным удалось отстоять. Летнюю кухню пламя также не уничтожило.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

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Источник: 13.mchs.gov.ru