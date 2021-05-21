В Чамзинском районе в ДТП пострадали три человека

В Чамзинском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека.

Происшествие произошло утром 7 июля на 35-м километре трассы, соединяющей Саранск, Сурское и Ульяновск. По предварительной информации, 28-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Опель», не рассчитав безопасную дистанцию, врезался в двигавшийся впереди трактор марки «Беларусь», который поворачивал налево.

Телесные повреждения получили автомобилист и две его пассажира, среди которых 33-летний мужчина и 32-летняя женщина. Пострадавшие доставлялись в больницу, где им была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф