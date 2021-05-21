В Саранске пожилой автомобилист сбил женщину и ребенка на пешеходном переходе

В Саранске женщина и ребенок попали под колёса автомобиля на пешеходном переходе.

ДТП произошло утром 7 июля на территории Ленинского района города. На улице Гагарина 83-летний пенсионер, находившийся за рулем автомобиля марки «Нива», совершая левый поворот, сбил 38-летнюю женщину и 6-летнего мальчика, которые пересекали проезжую часть по пешеходному переходу.

Женщина была осмотрена медиками на месте инцидента, а ребенок доставлялся в больницу, где ему была оказана необходимая помощь.

В отношении автомобилиста был составлен административный материал.

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Источник: гибдд.рф