В Саранске парень, страдающий психическим расстройством, до смерти избил сожительницу

В Саранске суд вынесет приговор в отношении парня, который был уличен в убийстве своей гражданской жены.

В декабре прошлого года 28-летний житель Саранска, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры, вспыхнувшей на бытовой почве, жестоко избил свою 30-летнюю гражданскую жену. Спустя некоторое время пострадавшая была доставлена в больницу, где скончалась от полученных в ходе избиения травм.

По результатам судебно-психиатрической экспертизы было установлено, что 28-летний горожанин страдает психическим расстройством, из-за которого он не осознает свои действия.

Уголовное дело с утвержденным постановлением было направлено в суд для решения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера.

Также читайте о том, что в Мордовии полицейские провели операцию «Быт».

Источник: гибдд.рф