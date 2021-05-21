В Мордовии прокуратура добилась погашения задолженности по зарплате в размере более 39 миллионов рублей

Прокуратурой Мордовии проводятся надзорные мероприятия по защите прав граждан на вознаграждение за труд.

Первым заместителем прокурора республики Александром Ивановым главе Саранска Петру Тултаеву объявлялось предостережение о недопустимости нарушений прав работников администрации города и подведомственных ей учреждений на своевременное и в полном объеме получение заработной платы.

В связи с образовавшейся в июне перед указанными работниками задолженностью по заработной плате прокуратурой республики о данной проблеме был проинформирован временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов.

В результате принятого прокуратурой республики во взаимодействии с органами исполнительной власти региона комплекса организационных и надзорных мер задолженность по заработной плате перед более 2 тыс. работников в общей сумме 39,6 млн рублей была погашена в полном объеме.

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Источник: epp.genproc.gov.ru