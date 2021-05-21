В Мордовии сотрудницу салона сотовой связи осудили за кражу денег

В Мордовии суд вынес приговор в отношении сотрудницы салона сотовой связи, обвиняемой в краже денежных средств.

В период с марта по ноябрь прошлого года 38-летняя жительница населенного пункта Кемля Ичалковского района, будучи сотрудницей салона сотовой связи, похитила с расчетного счета ООО «Креатор» денежные средства в сумме более 1,8 млн рублей.

Решением Ичалковского районного суда в отношении преступницы была избрана мера наказания в виде 3 лет лишения свободы. Отбывать наказание женщина будет после достижения её ребенком 14-летнего возраста.

Также читайте о том, что в Мордовии прокуратура добилась погашения задолженности по зарплате в размере более 39 миллионов рублей.

Источник: epp.genproc.gov.ru