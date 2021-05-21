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Прокуратура Пролетарского района Саранска выявила нарушения при реализации национального проекта

Прокуратура Пролетарского района Саранска выявила нарушения при реализации национального проекта

Прокуратурой Пролетарского района Саранска при осуществлении надзорных полномочий пристальное внимание уделяется соблюдению законодательства на всех этапах реализации мероприятий национальных проектов.

В 2021 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ГКУ «Упрдор Республики Мордовия» по результатам электронного аукциона был заключен государственный контракт на строительство автодороги по ул. Строительная от ул. Победы до ул. Гожувской с путепроводом через железную дорогу и р. Инсар стоимостью более 3,2 млрд рублей.

В ходе проведения проверки аукционной документации выяснилось, что заказчиком в ней не было установлено требование к участникам закупки, а также к составу заявки на участие в аукционе в части подтверждения у членов саморегулируемой организации взноса в компенсационный фонд возмещения вреда.

Кроме того, заказчиком ненадлежащим образом были установлены сроки разъяснения положений документации об аукционе.

В этой связи начальнику учреждения было внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших вышеуказанным нарушениям закона, которое рассмотрено и удовлетворено. Допущенные нарушения устранены, одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Начальник учреждения был привлечен к административной ответственности в виде штрафа.

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Источник: epp.genproc.gov.ru