Прокуратура Пролетарского района Саранска выявила нарушения при реализации национального проекта

Прокуратурой Пролетарского района Саранска при осуществлении надзорных полномочий пристальное внимание уделяется соблюдению законодательства на всех этапах реализации мероприятий национальных проектов.

В 2021 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ГКУ «Упрдор Республики Мордовия» по результатам электронного аукциона был заключен государственный контракт на строительство автодороги по ул. Строительная от ул. Победы до ул. Гожувской с путепроводом через железную дорогу и р. Инсар стоимостью более 3,2 млрд рублей.

В ходе проведения проверки аукционной документации выяснилось, что заказчиком в ней не было установлено требование к участникам закупки, а также к составу заявки на участие в аукционе в части подтверждения у членов саморегулируемой организации взноса в компенсационный фонд возмещения вреда.

Кроме того, заказчиком ненадлежащим образом были установлены сроки разъяснения положений документации об аукционе.

В этой связи начальнику учреждения было внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших вышеуказанным нарушениям закона, которое рассмотрено и удовлетворено. Допущенные нарушения устранены, одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Начальник учреждения был привлечен к административной ответственности в виде штрафа.

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Источник: epp.genproc.gov.ru