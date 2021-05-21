В Мордовии осужденной предоставили свидание вне исправительного учреждения

В исправительной колонии № 2 УФСИН РФ по Мордовии положительно характеризующейся осужденной женщине, имеющей ребенка в возрасте до 14 лет, было предоставлено дополнительное свидание с пребыванием вне исправительного учреждения, но в пределах муниципального образования, на территории которого расположена тюрьма.

Встреча матери с ребенком за пределами колонии стала возможной в рамках реализации закона от 26.07.2017 года № 200-ФЗ «О внесении изменений в уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации в целях защиты прав детей, родители которых отбывают наказание в виде лишения свободы».

Стоит отметить, что встречи с детьми представляют собой дополнительное стимулирование правопослушного поведения осужденных женщин.

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Источник: 13.fsin.su