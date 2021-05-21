В исправительных учреждениях Мордовии ввели ограничительные меры из-за коронавируса

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой с коронавирусной инфекцией в учреждениях УФСИН РФ по Мордовии были введены ограничительные меры.

В учреждениях УФСИН РФ по Мордовии с 8 июля до особого распоряжения было отменено предоставление длительных свиданий. Предоставление краткосрочных свиданий осуществляется в специальных помещениях, оборудованных защитным стеклом и переговорной связью с обязательным использованием средств индивидуальной защиты.

Прием посылок осуществляется с соблюдением дополнительных санитарно-противоэпидемических мер, направленных на недопущение и распространение инфекционных заболеваний.

Кроме того, были запрещены массовые мероприятия.

Свидания осужденных с лицами, осуществляющими юридическую помощь и участвующими в судебно-следственных действиях, предоставляются в помещении комнат краткосрочных свиданий через стекло при наличии средств индивидуальной защиты (масок, бахил, перчаток).

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Источник: 13.fsin.su