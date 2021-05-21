Прокуратура Мордовии проверила исполнение законодательства об охране и использовании недр

Прокуратура Мордовии обобщила практику исполнения законодательства об охране и использовании недр

Прокурорами в первой половине текущего года в суды общей юрисдикции было предъявлено 6 административных исковых заявлений о признании незаконным бездействие администраций муниципальных образований и возложении обязанности по постановке на учет объектов недвижимого имущества в качестве бесхозяйных объектов, которые рассмотрены и удовлетворены.

Например, прокурором Торбеевского района было установлено, что на территории Никольского сельского поселения района республики расположена артезианская скважина, которая в муниципальную собственность не принималась, в реестры муниципальной собственности муниципальных образований не включалась, а право собственности на неё ни за кем не регистрировалась. Земельный участок, на котором расположен указанный объект, на кадастровый учет не был поставлен.

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Источник: epp.genproc.gov.ru