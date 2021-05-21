В Саранске прокуратура провела проверку исполнения жилищного законодательства

Прокуратурой Октябрьского района Саранска была проведена проверка исполнения ООО «СанТехДом» жилищного законодательства.

Проведенным с привлечением специалиста регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и гражданской защиты населения обследованием многоквартирного дома по ул. Школьной были выявлены: протекание кровли, просадка отмостки, трещины, отслоение штукатурного и окрасочного покрытия цоколя.

ООО «СанТехДом» не были приняты меры по устранению указанных недостатков, надлежащему содержанию и текущему ремонту общедомового имущества.

В этой связи по постановлению прокурора района должностное лицо ООО «СанТехДом» были привлечено к административной ответственности в виде предупреждения.

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Источник: epp.genproc.gov.ru