Прокуратура Чамзинского района выявила нарушения в работе приюта для животных

Прокуратура Чамзинского района провела проверку деятельности ООО «Икигай», в ходе которой были выявлены нарушения законодательства при отлове и содержании безнадзорных животных.

ООО «Икигай» нарушаются требования по содержанию отловленных безнадзорных животных. Так, в карточках учета животных отсутствовала информация о проведении стерилизации, вакцинации и сведения о завершении их пребывания в приюте. Отсутствовали документы, подтверждающие осуществление должным образом мероприятий по обязательному карантину поступивших в приют животных, вакцинации против бешенства и иных заболеваний, а также о проведении обязательной стерилизации.

Кроме того, часть животных перемещалась без намордников вне территории вольеров, а часть и вовсе за пределами приюта.

Было возбуждено дело об административном правонарушении.

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Источник: epp.genproc.gov.ru