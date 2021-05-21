Житель Саранска пойдет под суд по обвинению в причинении смерти знакомому

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении местного жителя, который обвиняется в причинении смерти знакомому.

В начале мая нынешнего года 34-летний житель Саранска и его знакомый поссорились, находясь на крыльце многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу – улица Энгельса. Конфликт произошел из-за того, что знакомый оскорбительно высказался в адрес сожительницы 34-летнего горожанина. Последний в процессе выяснения отношений ударил оппонента кулаком по лицу. Знакомый горожанина от полученного удара упал, ударившись головой о бетонную поверхность.

Пострадавший был госпитализирован. Спустя несколько дней мужчина скончался в больнице от тупой закрытой травмы головы, которая была осложнена отеком головного мозга.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемого в настоящее время находятся на рассмотрении суда.

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Источник: mordovia.sledcom.ru