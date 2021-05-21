В Мордовии осудили мужчину, сломавшего ногу бывшей сожительнице

В Кадошкино суд вынес приговор в отношении местного жителя, который во время ссоры сломал ногу бывшей гражданской жене.

В феврале нынешнего года 46-летний житель Кадошкино, находясь у себя дома, распивал спиртные напитки в компании бывшей гражданской жены. Последняя в ходе застолья принялась оскорблять собутыльника, в уничижительном тоне рассуждая о присущих ему недостатках и сравнивая его с нынешним возлюбленным. Пребывая в состоянии эмоционального возбуждения, мужчина толкнул обидчицу, в результате чего последняя упала. Из-за сильного опьянения женщина не смогла подняться. Воспользовавшись данным обстоятельством, мужчина дважды прыгнул пострадавшей на ногу. Затем женщина ещё несколько дней гостила у осужденного, игнорируя отек ноги и ухудшение общего самочувствия. В один из дней пострадавшую отвез в больницу её нынешний сожитель. У женщины был диагностирован перелом бедренной кости со смещением отломков.

Решением суда в отношении 46-летнего мужчины была избрана мера наказания в виде 3 лет лишения свободы условно.

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Источник: 13.мвд.рф