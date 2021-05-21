Житель Мордовии, избивший посетителя ночного клуба, 2 года проведет в тюрьме

В Мордовии выслушал судебный приговор житель Ромодановского района, который избил посетителя ночного клуба.

В сентябре прошлого года 23-летний житель Ромодановского района, находясь в Саранске, проводил время в ночном клубе, расположенном по адресу – улица Косарева. В определенный момент молодой человек поссорился с другим посетителем заведения, которым оказался 24-летний житель Чамзинского района. В процессе выяснения отношений младший участник конфликта ударил оппонента кулаком по лицу, в результате чего последний упал на пол. Затем житель Ромодановского района нанес пострадавшему удар ногой в область живота. После этого действия парня были пресечены охранниками клуба.

Пострадавший был госпитализирован. Молодой человек получил ушибы мягких тканей параорбитальных, лобной, височных областей, а также закрытую травму живота.

Решением суда в отношении 23-летнего парня была избрана мера наказания в виде 2 лет лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф