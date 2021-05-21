В Темникове загорелась заброшенная постройка

В Темникове произошло возгорание заброшенной постройки.

Утром 7 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Шестакова. Возле дома № 22, расположенного по указанному адресу, загорелась заброшенная постройка. Пламя повредило строение на площади, составляющей 40 квадратных метров.

По предварительным данным, во время пожара ни один человек не пострадал.

Причина возгорания заброшенного строения устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru