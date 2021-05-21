В Саранске водитель иномарки сбил женщину

В Саранске женщина попала под колёса иномарки.

ДТП произошло утром 8 июля на территории Пролетарского района города. На Лямбирском шоссе 28-летний парень, находившийся за рулем автомобиля марки Mitsubishi Outlander, совершил наезд на 49-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода.

Пострадавшая доставлялась в одну из больниц Саранска, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф