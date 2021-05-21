В Рузаевском районе в ДТП пострадал 23-летний мотоциклист

В Рузаевском районе произошло ДТП с участием автомобиля и мотоцикла, в результате которого пострадал 23-летний молодой человек.

Происшествие произошло днём 8 июля на 21-м километре дороги, соединяющей Саранск и Рузаевку. По предварительной информации, 23-летний гражданин, управлявший мотоциклом марки Suzuki, совершая обгон, выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль марки Citroen, который поворачивал налево.

Пострадал мотоциклист. Молодой человек доставлялся в больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф