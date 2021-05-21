В Саранске был задержан пьяный водитель легковушки

В Саранске сотрудниками Госавтоинспекции был задержан пьяный водитель легкового автомобиля.

Утром 8 июля на улице Крупской инспекторами ДПС ГИБДД МВД по Мордовии был остановлен легковой автомобиль марки ВАЗ-21074. За рулем транспортного средства находился 42-летний гражданин, который пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

На место была вызвана СОГ ОП № 3 УМВД России по Саранску.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф