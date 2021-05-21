В Мордовии продлили особый противопожарный режим

Правительство Мордовии приняло решение о продлении действия на территории республики особого противопожарного режима.

Указанный режим в регионе был продлен до 30 июля.

В условиях особого противопожарного режима увеличиваются штрафы за нарушение правил пожарной безопасности. Граждане несут ответственность в виде штрафа в размере от 2 тыс. до 4 тыс. рублей. В отношении должностных лиц предусмотрено наказание в виде штрафа размером от 15 тыс. до 30 тыс. рублей. Юридические лица в случае нарушения правил должны заплатить штраф, размер которого варьируется в диапазоне от 400 тыс. до 500 тыс. рублей.

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Источник: 13.mchs.gov.ru