В Лямбирском районе утонул 12-летний мальчик

В Мордовии утонул ребенок.

Трагическое происшествие произошло 7 июля на территории населенного пункта Татарская Свербейка Лямбирского района. Известно, что компания несовершеннолетних, среди которых был 12-летний мальчик, проводила время возле пруда. В определенный момент 12-летний школьник, находясь в воде, начал тонуть. На берег ребенка доставил мужчина, которого позвали на помощь дети. Спасти мальчика не удалось.

В настоящее время сотрудниками следственных органов проводится доследственная проверка по факту случившегося.

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Источник: mordovia.sledcom.ru