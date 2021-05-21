Житель Саранска подозревается в даче взятки судебному приставу

В Саранске было возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который подозревается в даче взятки судебному приставу.

По информации следственных органов, 6 июля нынешнего года 56-летний гражданин, находясь в служебном кабинете отдела судебных приставов по Ленинскому району Саранска, передал судебному приставу-исполнителю взятку в размере 50 тыс. рублей за прекращение исполнительного производства в отношении его знакомой.

Следствие направило в суд ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Также читайте о том, что в Мордовии осудили мужчину, сломавшего ногу бывшей сожительнице.

Источник: mordovia.sledcom.ru